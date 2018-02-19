В Ташкенте милиция спасла свалившегося в канал мужчину

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения по неосторожности упал в канал в Мирабадском районе Ташкента

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Сотрудники Главного управления внутренних дел спасли мужчину, который упал в столичный канал Салар, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Чрезвычайная ситуация произошла 13 февраля примерно в 23:00. Сотрудники патрульно-постовой службы ГУВД при несении службы на территории Мирабадского района Ташкента услышали крики, раздающиеся из канала.

"Оперативники схватили за руку гражданина Эркина Муминова и вытащили его на сушу. Оказалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения по неосторожности упал в канал. Своими действиями правоохранители спасли ему жизнь", — отметили в ГУВД.

Муминов был доставлен в первую городскую клиническую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Никакого вреда здоровью потерпевшего причинено не было, поэтому сотрудники правоохранительных органов отвезли его домой.