Депутат Жогорку Кенеша задержан по подозрению в контрабанде в Казахстане

Во время спецоперации Генпрокуратура Казахстана пресекла контрабанду товаров через таможенные посты на границах с Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Число задержанных в ходе спецоперации по пресечению преступлений в околотаможенной сфере в Казахстане на сегодняшний день составляет 35 человек, в их числе трое граждан Кыргызстана.

Ранее Комитет национальной безопасности и Национальное бюро по противодействию коррупции для борьбы с противоправной деятельностью в околотаможенной сфере и организованными преступными группами провели крупномасштабную спецоперацию. Первоначально в Генпрокуратуре сообщили о задержании 29 человек, в том числе двух граждан Кыргызстана. Среди задержанных — депутат Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) Асылбек уулу Дамирбек.

"На сегодняшний день задержаны 35 подозреваемых лиц, из них трое кыргызстанцев, должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. Тридцать три из них с санкции суда арестованы", — сказала представитель Генпрокуратуры Казахстана Ольга Лоскутова в видеообращении, размещенном на сайте ведомства.

По ее словам, спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой были вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты на казахстанско-китайском, казахстанско-кыргызском и казахстанско-узбекском участках государственной границы.