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Сотрудник МЧС России во время тушения пожара

В Узбекистане в прошлом году в пожарах погибло 159 человек

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Происшествия
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Всего в прошлом году в республике произошло свыше 12,7 тысячи пожаров, в которых пострадали и получили ожоги различной степени тяжести 398 человек

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Узбекистане в прошлом году в пожарах погибло 159 человек, что на 14,6% больше, чем в предыдущем году, сообщает корреспондент Sputnik.

Пожарный закрепляет рукав шланга
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Ташкенте
Всего в прошлом году в республике произошло свыше 12,7 тысячи пожаров (снижение на 2,3%), в которых пострадали и получили ожоги различной степени тяжести 398 человек.

"В основном причинами возникновения пожаров стали замыкания электрических проводов, нарушения технологического процесса, отказ электрического оборудования, неправильная эксплуатация авто и использование отопительных печей, несоблюдение правил пожарной безопасности, детские шалости и игры со спичками", — отметили в МВД.

По оценкам министерства, чаще всего пожары происходили в жилом секторе. Это обусловлено тем, что здесь сконцентрировано большое число электрических приборов, используются газовые приборы. При этом люди часто забывают о правилах пожарной безопасности, разрешают своим детям пользоваться ими при отсутствии взрослых.

Машина реанимации
© Sputnik/ Илья Питалев
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Только за последнее время в стране произошло несколько трагических ситуаций. Так, на прошлой неделе сразу семь человек погибли во время пожара в частном доме в Ташкенте. По предварительной версии, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с газовыми отопительными приборами.

Кроме того, ранее в Юнусабадском районе столицы произошел крупный пожар. Пламя бушевало на территории в 250 квадратных метров. Сначала загорелся один жилой дом, затем огонь перекинулся на два соседних. Тогда пострадал 68-летний мужчина.

Теги:
пожар, Узбекистан



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