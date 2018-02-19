В Бурятии арестовали бандитов, которые держали в рабстве узбекистанцев

В 2016 году преступники насильно удерживали 16 узбекистанцев и кыргызстанцев на текстильной фабрике, отобрав у мигрантов паспорта

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Трое жителей Бурятии и гражданка Узбекистана, которые насильно удерживали на фабрике узбекистанцев и кыргызстанцев, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Членов группировки обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев в России и использовании рабского труда.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников В Уфе волонтеры спасли мигранта из трудового рабства

По версии следствия, в 2015 году обвиняемые в составе преступной группы организовали незаконное пребывание 11 иностранцев на территории России, разместив их в хозяйственных помещениях производственных баз в селе Турунтаево Прибайкальского района.

С марта по июль 2016 года члены этой группировки в тех же помещениях незаконно удерживали 16 граждан Республики Узбекистан и Кыргызской Республики, отобрав у них паспорта. С применением психического и физического насилия, жесткой системы повинностей, бандиты заставляли мигрантов работать за еду на текстильном производстве.

Прибайкальский районный суд Республики Бурятия в скором времени рассмотрит материалы этого уголовного дела.