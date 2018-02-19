В Бурятии арестовали бандитов, которые держали в рабстве узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Трое жителей Бурятии и гражданка Узбекистана, которые насильно удерживали на фабрике узбекистанцев и кыргызстанцев, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Членов группировки обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев в России и использовании рабского труда.
С марта по июль 2016 года члены этой группировки в тех же помещениях незаконно удерживали 16 граждан Республики Узбекистан и Кыргызской Республики, отобрав у них паспорта. С применением психического и физического насилия, жесткой системы повинностей, бандиты заставляли мигрантов работать за еду на текстильном производстве.
Прибайкальский районный суд Республики Бурятия в скором времени рассмотрит материалы этого уголовного дела.