В Петербурге рабочий разбился при чистке крыши от снега и наледи

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту падения рабочего мигранта при чистке снега одной на крыше.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) по факту обнаружения днем 16 февраля 2018 года у одного из домов по улице Марата тела мужчины", — сообщает пресс-служба ведомства.

Погибший проводил чистку крыши от снега и наледи, в результате нарушения техники безопасности он сорвался с крыши и упал на асфальт.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников ГИТ. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти.