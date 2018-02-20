В Самаркандской области заживо сгорел годовалый ребенок

В результате двух пожаров, произошедших 18 февраля в Самаркандской и Андижанской областях, погибли люди, в том числе годовалый малыш

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Пайарыкском районе Самаркандской области произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб годовалый ребенок, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным МВД, 18 февраля в 11:50 в доме гражданина Ф.Буронова 1969 года рождения, проживающего по улице У.Юсупова, произошел пожар.

"В результате принятых мер пожар был потушен. Возгорание нанесло ущерб потолку и домашней утвари на площади 40 квадратных метров. При тушении пожара был обнаружен обгоревший труп внука хозяина дома — А.Ахматова 2017 года рождения", — сообщили в министерстве.

В этот же день в другой части страны произошла еще одна трагедия. В 04:55 в Булокбошинском районе Андижанской области произошло возгорание в доме А.Мирзаева 1959 года рождения, проживающего в сходе граждан "Куприкбоши".

Пожар распространился на площади в 30 квадратных метров и нанесен ущерб крыше, потолку дома, а также домашней утвари. При тушении пожара был обнаружен обгоревший труп сына хозяина дома — Д.Мирзаева 1985 года рождения.