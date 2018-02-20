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Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана

МВД Казахстана установило неисправность автобуса, где сгорели узбекистанцы

© Foto: Комитет по ЧС МВД РК
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (49)
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Водителей автобуса, сгоревшего на трассе Самара — Шымкент, будут судить за управление неисправным автобусом, что привело к гибели 52 человек

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Направлявшийся из Узбекистана в Россию автобус был технически неисправен, сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов в ответ на запрос депутатов мажилиса.

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По заявлению министра, автобус прекратил движение на 1068-м километре автотрассы Самара — Шымкент из-за технической неисправности. Водители автобуса, не сообщив об этом в экстренные службы и не приняв меры безопасности пассажиров, с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где из-за разлитого по неосторожности бензина и произошел пожар.

Следственным департаментом Министерства по факту гибели 52 граждан Узбекистана в автобусе в Актюбинской области расследуются уголовные дела по статье 345 части 4 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и по статье 348 части 4 УК РК (недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями лицом, ответственным за техническое состояние, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), пишет Sputnik Казахстан.

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К уголовной ответственности привлекаются водители автобуса Пернебеков М. Ф., Кыргызбаев Н. А. и Танатов Б. М. с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия будут устанавливаться причины, условия и основания выпуска технически неисправного автобуса на линию.

Глава казахстанской полиции подчеркнул, что расследование аварии находится на контроле Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана.

Напомним, утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В огне погибли 52 человека, пятерым — трем казахстанцам и двум гражданам Узбекистана — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (49)
Теги:
пожар, автобус, Казахстан, Узбекистан



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