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Изъятые в ходе рейдов наркотики

Узбекские пограничники пресекли контрабанду почти килограмма гашиша

© Sputnik/ Андрей Стенин
Происшествия
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Незаконный груз принадлежал жителю сельского схода граждан "Бустон" Ферганского района

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Военнослужащие погранвойск Узбекистана обнаружили в русле реки Шохимардонсой в Ферганском районе трехлитровую пластиковую тару, в которой находилось наркотическое вещество гашиш весом почти в килограмм, сообщает корреспондент Sputnik.

Как выяснилось в ходе следствия, этот незаконный груз принадлежал жителю сельского схода граждан "Бустон" Ферганского района Ёдгору Эсонову.

"Эсонов и его односельчанин Олим Хакимов, а также житель города Маргилана Рустам Камбаров, войдя в преступный сговор, договорились с гражданином Кыргызстана — неким Олмосом о переправке наркотиков через речку Шохимардонсой с территории соседнего государства", — сообщил Sputnik представитель Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности.

Наркотическое зелье в пластиковой посуде вместе с фонарем от зажигалки, который в ночное время суток выполнял функцию маяка, было брошено в речку на территории Кыргызстана. Олим Хакимов и Ёдгор Эсонов должны были выловить его уже на территории Узбекистана. Однако в момент переплыва границы груз был задержан военнослужащими погранвойск.

Уничтожение наркотических средств
© Sputnik/ Стрингер
Узбекские силовики обнаружили почти 5 килограммов гашиша
Позже в сельском сходе граждан "Бустон" при участии понятых был проведен осмотр склада дома отдыха одного из узбекских банков, где Эсонов работал сторожем. Здесь под дровами были найдены наркотические средства весом свыше 1,8 килограмма.

По заключению экспертизы, рассказал собеседник, изъятое вещество содержало тетрагидроканнабинол, то есть являлось гашишем. Общий вес изъятых наркотиков превысил 2,8 килограмма.

Управление СНБ по Ферганской области возбудило в отношении Эсонова, Камбарова и Хакимова уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные мероприятия.

Теги:
Ферганская область, Контрабанда, Наркоторговля



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