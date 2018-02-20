Акилов в суде о теракте: я хотел, чтобы Швеция перестала бороться с ИГ

ТАШКЕН, 20 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который обвиняется в совершении 7 апреля 2017 года теракта в Стокгольме, во вторник начал давать показания суду.
Суд по делу о теракте начался 13 февраля с общего ознакомления с материалами прокуратуры. Последний день слушаний назначен на 9 мая, решение суда ожидается во второй половине июня.
Ранее прокуратура сообщала, что, планируя свое преступление, обвиняемый предполагал совершить его от имени ИГ, намереваясь своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ в Ираке в рамках международной коалиции. Однако сама группировка не взяла на себя ответственность за теракт в Стокгольме, поэтому вопрос о том, какие именно международные контакты были у Акилова накануне его атаки, остается без ответа.
Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим. Сразу же после задержания он признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием.
В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Обвинение настаивает на пожизненном заключении и на последующей высылке из страны с пожизненным запретом на въезд на территорию Швеции.
По данным прокуратуры, Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. В угнанном грузовике находилось взрывное устройство, которое он попытался привести в действие, но оно сработало лишь частично.
Акилов заявил, что своими действиями хотел создать проблемы в Швеции, совершить убийство людей и повредить здания. При этом, по его признанию, он рассчитывал, что сам погибнет во время теракта.
Акилов также сообщил, что изначально планировал совершить теракт в Дании. Известно, что Акилов просил убежища в Швеции в 2014 году, но получил отказ.