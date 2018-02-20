Акилов в суде о теракте: я хотел, чтобы Швеция перестала бороться с ИГ

В суде Стокгольма подозреваемый Рахмат Акилов дал показания об участии в теракте, когда грузовик наехал на толпу людей в центре города

ТАШКЕН, 20 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который обвиняется в совершении 7 апреля 2017 года теракта в Стокгольме, во вторник начал давать показания суду.

Суд по делу о теракте начался 13 февраля с общего ознакомления с материалами прокуратуры. Последний день слушаний назначен на 9 мая, решение суда ожидается во второй половине июня.

© AFP 2018/ JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY Прокуратура Швеции: Акилов должен быть выслан из страны

Говоря о своих мотивах, Акилов заявил суду, что хотел, чтобы Швеция перестала участвовать в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка), пишет РИА Новости.

Ранее прокуратура сообщала, что, планируя свое преступление, обвиняемый предполагал совершить его от имени ИГ, намереваясь своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ в Ираке в рамках международной коалиции. Однако сама группировка не взяла на себя ответственность за теракт в Стокгольме, поэтому вопрос о том, какие именно международные контакты были у Акилова накануне его атаки, остается без ответа.

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В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Проехав 550 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым является 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим. Сразу же после задержания он признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием.

В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Обвинение настаивает на пожизненном заключении и на последующей высылке из страны с пожизненным запретом на въезд на территорию Швеции.

По данным прокуратуры, Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. В угнанном грузовике находилось взрывное устройство, которое он попытался привести в действие, но оно сработало лишь частично.

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Вся текущая неделя отведена на заслушивание показаний обвиняемого. Заседание суда транслируют многие СМИ Швеции. Акилов говорит на русском языке, его показания переводятся на шведский.

Акилов заявил, что своими действиями хотел создать проблемы в Швеции, совершить убийство людей и повредить здания. При этом, по его признанию, он рассчитывал, что сам погибнет во время теракта.

Акилов также сообщил, что изначально планировал совершить теракт в Дании. Известно, что Акилов просил убежища в Швеции в 2014 году, но получил отказ.