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ДТП на трассе М-39 Ташкент-Термез

В ДТП на автотрассе Ташкент-Термез пострадали четверо

© МЧС Узбекистана
Происшествия
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На месте происшествия пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего доставили их в больницу Сардобинского района Сырдарьинской области

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. На днях на 943 километре автомобильной дороги М-39 "Ташкент-Термез" произошло столкновение "Нексии" и "Дамаса".

Как сообщают узбекские спасатели, в результате аварии четверо человек получили различные травмы.

ДТП на трассе М-39 Ташкент-Термез
© МЧС Узбекистана
ДТП на трассе М-39 "Ташкент-Термез"

На месте происшествия пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего доставили их в больницу Сардобинского района Сырдарьинской области.

В столице республики 15 февраля произошла еще одна авария уже с участием рейсового автобуса, который столкнулся с инкассаторской машиной. Тогда погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили ранения и были доставлены в седьмую городскую больницу.

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Теги:
авария, ДТП, Термез, Ташкент



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