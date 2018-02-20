В ДТП на автотрассе Ташкент-Термез пострадали четверо

На месте происшествия пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего доставили их в больницу Сардобинского района Сырдарьинской области

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. На днях на 943 километре автомобильной дороги М-39 "Ташкент-Термез" произошло столкновение "Нексии" и "Дамаса".

Как сообщают узбекские спасатели, в результате аварии четверо человек получили различные травмы.

© МЧС Узбекистана ДТП на трассе М-39 "Ташкент-Термез"

На месте происшествия пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего доставили их в больницу Сардобинского района Сырдарьинской области.

В столице республики 15 февраля произошла еще одна авария уже с участием рейсового автобуса, который столкнулся с инкассаторской машиной. Тогда погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили ранения и были доставлены в седьмую городскую больницу.