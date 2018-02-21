Ревнивец порезал ножом девушку, а затем ударил себя

Кровавая драма развернулась на днях в Узбекистане — молодой человек пытался убить девушку, не ответившую ему взаимностью

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Инцидент произошел в Бухарской области в понедельник, 19 февраля, примерно 18:30.

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Как сообщает Uznews.uz, 20-летний парень ударил ножом девушку после признания в любви.

Юноша и девушкам встретились в парке города Галаосиё. Молодые люди поговорили, и парень признался девушке в любви. Однако она, видимо, не разделяя его чувств, ему отказала.

Тогда молодой человек выхватил нож и ударил им девушку. К счастью, удар был не смертельный.

Тогда "Отелло" умышленно нанес себе ножевые ранения в область горла.

Оба с тяжкими телесными повреждениями госпитализированы.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело.