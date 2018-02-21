Ревнивец порезал ножом девушку, а затем ударил себя

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Инцидент произошел в Бухарской области в понедельник, 19 февраля, примерно 18:30.
Юноша и девушкам встретились в парке города Галаосиё. Молодые люди поговорили, и парень признался девушке в любви. Однако она, видимо, не разделяя его чувств, ему отказала.
Тогда молодой человек выхватил нож и ударил им девушку. К счастью, удар был не смертельный.
Тогда "Отелло" умышленно нанес себе ножевые ранения в область горла.
Оба с тяжкими телесными повреждениями госпитализированы.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело.