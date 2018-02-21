Узбекистанцы пострадали при взрыве газового баллона в кыргызском кафе

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Трое узбекистанцев пострадали в результате взрыва газового баллона в одном из кафе города Кочкор-Аты.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на УВД Джалал-Абадской области, граждане Узбекистана работали в этом кафе. Ранения также получил гражданин Кыргызстана — житель села Торкен Токтогульского района.
По предварительной версии, в комнате, где пекут хлеб, по неизвестным причинам произошла утечка газа, который затем вспыхнул.
Для выяснения причин возгорания на место происшествия была направлена оперативная группа ОВД Ноокенского района.
Назначены соответствующие экспертизы.