Четыре человека погибли в ДТП на юге Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Четыре человека погибли в ДТП на автодороге М-41 "Бишкек-Душанбе-Термез" в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана.
Во вторник в Жаркурганском районе Сурхандарьинской области утром водитель Chevrolet Lacetti на 1553 километре автодороги М-41 "Бишкек-Душанбе-Термез" не справился с управлением и упал в канаву.
"В результате ДТП водитель автомобиля с увечьями был доставлен в больницу, а четыре пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия", — сообщает в среду пресс-служба МВД республики.
В настоящее время проводится следственные действия по выяснению причин ДТП.