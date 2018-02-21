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Четыре человека погибли в ДТП на юге Узбекистана

Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Водитель Лачетти не справился с управлением и упал в канаву, он доставлен в больницу, пассажиры скончались на месте

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Четыре человека погибли в ДТП на автодороге М-41 "Бишкек-Душанбе-Термез" в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана.

Во вторник в Жаркурганском районе Сурхандарьинской области утром водитель Chevrolet Lacetti на 1553 километре автодороги М-41 "Бишкек-Душанбе-Термез" не справился с управлением и упал в канаву.

"В результате ДТП водитель автомобиля с увечьями был доставлен в больницу, а четыре пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия", — сообщает в среду пресс-служба МВД республики.

В настоящее время проводится следственные действия по выяснению причин ДТП.

Теги:
погиб, ДТП, Узбекистан



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