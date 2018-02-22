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Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото

В Москве грузчик из Таджикистана украл сейф у китайского бизнесмена

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Происшествия
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Сотрудники полиции задержали по горячим следам в аэропорту Внуково 20-летнего гражданина Таджикистана, молодой человек во всем сознался

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. У предпринимателя из Китая в торгово-ярмарочном комплексе "Москва" в Люблино украли сейф с деньгами.

Вечером 20 февраля к сотруднику службы безопасности торгового комплекса обратился приезжий из Китая, арендующий один из павильонов.

Человек в маске. Архивное фото
© Foto: Wikipedia
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"Предприниматель пояснил, что двое грузчиков, работавших у него без разрешения, похитили из павильона сейф, в котором хранились 1,1 миллиона рублей и 700 долларов", — пишет Sputnik Таджикистан.

Сотрудники полиции задержали по горячим следам в аэропорту Внуково 20-летнего гражданина Таджикистана. Молодой человек во всем сознался. Сотрудники МВД ищут второго подозреваемого.

Источник уточнил, что полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. 

Теги:
кража, сейф, Китай, Таджикистан



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