В Москве грузчик из Таджикистана украл сейф у китайского бизнесмена

Сотрудники полиции задержали по горячим следам в аэропорту Внуково 20-летнего гражданина Таджикистана, молодой человек во всем сознался

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. У предпринимателя из Китая в торгово-ярмарочном комплексе "Москва" в Люблино украли сейф с деньгами.

Вечером 20 февраля к сотруднику службы безопасности торгового комплекса обратился приезжий из Китая, арендующий один из павильонов.

"Предприниматель пояснил, что двое грузчиков, работавших у него без разрешения, похитили из павильона сейф, в котором хранились 1,1 миллиона рублей и 700 долларов", — пишет Sputnik Таджикистан.

Сотрудники полиции задержали по горячим следам в аэропорту Внуково 20-летнего гражданина Таджикистана. Молодой человек во всем сознался. Сотрудники МВД ищут второго подозреваемого.

Источник уточнил, что полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.