В Москве грузчик из Таджикистана украл сейф у китайского бизнесмена

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. У предпринимателя из Китая в торгово-ярмарочном комплексе "Москва" в Люблино украли сейф с деньгами.
Вечером 20 февраля к сотруднику службы безопасности торгового комплекса обратился приезжий из Китая, арендующий один из павильонов.Sputnik Таджикистан.
Сотрудники полиции задержали по горячим следам в аэропорту Внуково 20-летнего гражданина Таджикистана. Молодой человек во всем сознался. Сотрудники МВД ищут второго подозреваемого.
Источник уточнил, что полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.