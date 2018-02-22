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Генеральная прокуратура РФ

Прокуратура передала в суд дело о пожаре в швейном цехе в Москве

© Sputnik/ Алексей Куденко
Происшествия
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Среди 12 человек находилось два гражданина Узбекистана, которые работали в швейном цеху нелегально, все остальные погибшие - кыргызстанцы

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, по вине которого, как считает следствие, в 2015 году произошел крупный пожар в швейном цехе в Москве, унесший жизни 12 человек.

Пожар на швейном предприятии на востоке Москвы. Архивное фото
© Sputnik/ Владимир Астапкович
При пожаре в швейном цехе в Москве погибли два гражданина Узбекистана
Пожар в швейном цехе на улице Стромынка в Москве произошел 30 января 2016 года. В результате пожара погибли 12 человек. Среди них двое узбекистанца, восемь граждан Кыргызстана, в том числе четырехлетний ребенок, а также два гражданина России-кыргызстанца. По факту случившегося было возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия".

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего столичного предпринимателя. Следственными органами он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Нарушение требований пожарной безопасности, лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации", — передает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Кроме того, как отмечается на сайте ведомства, подозреваемый незаконно обеспечил работой двоих граждан Узбекистана, которые не имели регистрации на территории РФ и разрешения на работу. Предприниматель скрыл данный факт от миграционной службы, тем самым нарушив закон, подчеркивается в сообщении.

Вину обвиняемый полностью признал, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Преображенский суд Москвы.

Теги:
граждане Кыргазстана, граждане Узбекистана, пожар, Россия



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