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кулак, архивное фото

Житель Санкт-Петербурга избил до смерти узбекистанца

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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В настоящее время по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, задержан 19-летний петербуржец

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Санкт-Петербурге пассажир маршрутки избил до смерти гражданина Узбекистана 1968 года рождения, который работал водителем общественного транспорта.

Работа вневедомственной охраны ГУ МВД России
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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В настоящее время по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, правоохранители задержали 19-летнего местного жителя.

"Вечером 21 февраля 2018 года около одного из домов по проспекту Ленина в Красносельском районе между подозреваемым и водителем маршрутки произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему несколько ударов рукой и ногой по голове", — сообщает СК РФ по Петербургу.

Узбекистанец был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм утром 22 февраля 2018 года.

Решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги:
Убийство, мигрант, Санкт-Петербург



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