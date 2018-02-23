Житель Санкт-Петербурга избил до смерти узбекистанца

В настоящее время по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, задержан 19-летний петербуржец

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Санкт-Петербурге пассажир маршрутки избил до смерти гражданина Узбекистана 1968 года рождения, который работал водителем общественного транспорта.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Узбекистанец поджег квартиру в Петербурге, чтобы скрыть следы убийства

В настоящее время по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, правоохранители задержали 19-летнего местного жителя.

"Вечером 21 февраля 2018 года около одного из домов по проспекту Ленина в Красносельском районе между подозреваемым и водителем маршрутки произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему несколько ударов рукой и ногой по голове", — сообщает СК РФ по Петербургу.

Узбекистанец был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм утром 22 февраля 2018 года.

Решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.