Житель Санкт-Петербурга избил до смерти узбекистанца

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Санкт-Петербурге пассажир маршрутки избил до смерти гражданина Узбекистана 1968 года рождения, который работал водителем общественного транспорта.
"Вечером 21 февраля 2018 года около одного из домов по проспекту Ленина в Красносельском районе между подозреваемым и водителем маршрутки произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему несколько ударов рукой и ногой по голове", — сообщает СК РФ по Петербургу.
Узбекистанец был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм утром 22 февраля 2018 года.
Решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.