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Машина полиции

Почти 400 кило кокаина пытались отправить диппочтой из Аргентины в Россию

© Sputnik/ Евгений Биятов
Происшествия
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По словам министра безопасности Аргентины Патрисиb Буллрич, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 килограмм кокаина, задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич.

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© Sputnik/ Андрей Стенин
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По словам министра, посольство РФ 14 декабря 2017 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений нескольких чемоданов с кокаином.

В ходе совместной спецоперации спецслужбами двух стран кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены gps-трекеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке наркотрафика.

По полученным полицией данным, наркотики предназначались для отправки в Россию дипломатической почтой.

"Наркотики в Россию не попали, туда отправилась мука", — рассказала министр, отметив эффективность сотрудничества с российскими коллегами.

"Мы работали так, что не было ни одной утечки", — сказала она.

По словам министра, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.

Как сообщает аргентинское издание Clarin, наркотики находились в здании школы посольства. СМИ также называет и имена задержанных — это Иван Близнюк (Iván Blizniouk), работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию для организации образовательных программ сотрудникам силовых служб, и Александр Чикало (Alexander Chikalo), работавший вместе с Близнюком.

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AP Photo / Anvar Ilyasov
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Также издание утверждает, что к наркотрафику причастен бухгалтер Али Абыянов (Ali Abyanov), который, по утверждениям СМИ, работал в посольстве и внес чемоданы в помещение школы, а также находящийся в бегах "мистер К", который, по мнению следователей, и возглавлял банду наркоторговцев.

Из результатов "прослушки" подозреваемых следует, что наркоторговцы звонили не только в РФ, но также в Германию и Нидерланды. Кроме отправки наркотиков дипломатической почтой, рассматривался также вариант доставки кокаина частным самолетом или во время поездки в РФ группы аргентинских кадетов-полицейских.

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что спецслужбы России и Аргентины провели операцию по пресечению наркотрафика, он не разгласил детали, заявив, что подробности будут оглашены как только это станет возможным.

Теги:
кокаин, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики, Аргентина, Россия



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