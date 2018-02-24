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Женщина в наручниках

Узбекистанка пыталась продать новорожденную дочь за три тысячи долларов

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (94)
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В республике все чаще приходят случаи, когда родители пытаются продать своих новорожденных детей. Очередную такую «сделку» сорвали правоохранители в Гулистане

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Сырдарьинской области женщину, которая пыталась продать новорожденную дочку за 3 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным оперативников, жительница города Янгиер была задержана в городе Гулистан Сырдарьинской области при попытке продать свою дочку, родившуюся 17 февраля 2018 года, за три тысячи долларов.

Новорожденный
© Sputnik/ Илья Питалев
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Мать девочки была задержана после того, как вступила в переговоры с потенциальными покупателями. Ребенок в настоящее время находится в местном реабилитационном центре для детей.

Задержанной предъявлено обвинение по статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана ("торговля людьми"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (94)

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Теги:
Сырдарьинская область, Узбекистан, Преступление



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