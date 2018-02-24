Узбекистанка пыталась продать новорожденную дочь за три тысячи долларов

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Сырдарьинской области женщину, которая пыталась продать новорожденную дочку за 3 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным оперативников, жительница города Янгиер была задержана в городе Гулистан Сырдарьинской области при попытке продать свою дочку, родившуюся 17 февраля 2018 года, за три тысячи долларов.
Задержанной предъявлено обвинение по статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана ("торговля людьми"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.