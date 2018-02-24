В Узбекистане задержан бывший генпрокурор

Его обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении властью и должностными полномочиями и получении взятки

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Рашида Кадирова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Его обвиняют в вымогательстве (статья 165 УК), злоупотреблении властью и должностными полномочиями (205) и получении взятки (210).

"23 февраля Р.Кадиров был задержан в порядке статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время ведется следствие", — отметили в Генеральной прокуратуре.

Рашид Кадиров занимал пост генерального прокурора Узбекистана на протяжении 15 лет с 2000 по 2015 годы. Последние два года работал судьёй в Конституционном суде.