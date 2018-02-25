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Задержанный на заседании суда

Помощник имама в Узбекистане подозревается в распространении наркотиков

Sputnik / Константин Родиков
Происшествия
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В Денауском районе Сурхандарьинской области был задержан местный житель, у которого были изъято 4,6 грамма марихуаны, которые он приобрел у помощника имама местной мечети 1989 года рождения

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Помощник имама мечети в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана подозревается в распространении наркотиков среди местного населения, сообщает в субботу пресс-служба МВД страны.

Уничтожение наркотиков сотрудниками СНБ Узбекистана на окраине Ташкента
AP Photo / Anvar Ilyasov
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По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий в Денауском районе Сурхандарьинской области был задержан местный житель, у которого были изъято 4,6 грамма марихуаны.

"В ходе расследования стало известно, что наркотики были приобретены у помощника имама местной мечети 1989 года рождения, который также был задержан", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, было установлено, что служитель мечети получал наркотики у другого местного жителя. В ходе обыска в доме у последнего было обнаружено 10,7 килограмма гашиша и 3,67 килограмма марихуаны.

В настоящее время продолжается оперативная работа, направленная для выявления источника происхождения наркотических веществ, добавили в МВД Узбекистана.

В соответствии с УК Узбекистана, незаконное приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами группой лиц с целью сбыта предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Теги:
Сурхандарьинская область, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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