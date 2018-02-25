Помощник имама в Узбекистане подозревается в распространении наркотиков

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Помощник имама мечети в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана подозревается в распространении наркотиков среди местного населения, сообщает в субботу пресс-служба МВД страны.
"В ходе расследования стало известно, что наркотики были приобретены у помощника имама местной мечети 1989 года рождения, который также был задержан", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, было установлено, что служитель мечети получал наркотики у другого местного жителя. В ходе обыска в доме у последнего было обнаружено 10,7 килограмма гашиша и 3,67 килограмма марихуаны.
В настоящее время продолжается оперативная работа, направленная для выявления источника происхождения наркотических веществ, добавили в МВД Узбекистана.
В соответствии с УК Узбекистана, незаконное приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами группой лиц с целью сбыта предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.