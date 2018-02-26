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Узбекистанцы вновь пострадали в ЧП на трассе в Казахстане

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Под Актобе перевернулся автобус с гражданами Узбекистана, по счастью, обошлось без человеческих жертв

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Актюбинской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 25 февраля, около 20:40 на трассе Самара — Шымкент близ поселка Жазык Хромтауского района.

35-летний водитель автобуса марки Mercedes, двигаясь со стороны Актобе в направлении Хромтау, не справился с управлением, сообщает полиция.

В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Семь пассажиров автобуса — граждан Республики Узбекистан — получили различные травмы — их доставили в Центральную районную больницу города Хромтау.

Всего в салоне автобуса находились 25 пассажиров.

 

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 2 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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Теги:
Казахстан, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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