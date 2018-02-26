Мошенник с изюминкой: лжеэкспортер обманул клиента на полмиллиона долларов

Подозреваемый взял у потерпевшего деньги, после чего скрылся, по данным МВД, он проживает в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана объявили в розыск жителя Самаркандской области, который подозревается в присвоении 580 тысяч долларов, выданных ему на организацию экспорта изюма в Китай и ОАЭ.

Разыскиваемый вошел в доверие к одному из частных предпринимателей в Ташкенте, пообещав организовать экспорт изюма в Китай и ОАЭ, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Взяв у потерпевшего 580 тысяч долларов, подозреваемый скрылся. В результате принятых мер установлена его личность — это гражданин Узбекистана 1983 года рождения, проживающий в Самаркандской области", — говорится в сообщении.

В отношении разыскиваемого заочно возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", уточнили в МВД. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок вплоть до десяти лет.