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Работа пожарной службы

Жертвами взрыва дома в Англии стали четверо

© Sputnik/ Кейтлин Оукс
Происшествия
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Накануне вечером СМИ сообщили о взрыве дома в английском городе Лестер, причины произошедшего пока не установлены

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Четыре человека погибли и еще четверо находятся в больнице в результате взрыва дома в английском городе Лестер.

Накануне вечером СМИ сообщили о трагедии и разместили фотографии с места событий. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.

Пожар
© Sputnik/ Алексей Вовк
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Как передает представитель местного полицейского отделения Шейн О'Нил, правоохранители опасаются, что под завалами сгоревшего дома могут быть еще люди.

"Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключила. Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было три этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше — двухэтажная квартира.

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Теги:
пожар, Взрыв, Лестер, Великобритания



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  • Доски
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