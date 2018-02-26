Жертвами взрыва дома в Англии стали четверо

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Четыре человека погибли и еще четверо находятся в больнице в результате взрыва дома в английском городе Лестер.
Накануне вечером СМИ сообщили о трагедии и разместили фотографии с места событий. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.
"Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключила. Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было три этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше — двухэтажная квартира.