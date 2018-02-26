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Задержание преступника

В Петербурге арестован таджикистанец, готовивший теракт

ЦОС ФСБ РФ
Происшествия
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Тема:
Борьба с терроризмом (31)
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Аминджона Ходжаева подозревают в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической деятельности, он арестован на два месяца

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Суд в Санкт-Петербурге арестовал задержанного ФСБ гражданина Таджикистана, который готовил теракт. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

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"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сроком на 2 месяца, до 21 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности 22 февраля задержали в Петербурге выходца из Центрально-Азиатского региона, который планировал террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан. Личность задержанного в интересах следствия не разглашалась.

Тема:
Борьба с терроризмом (31)
Теги:
Санкт-Петербург, Таджикистан, Россия, Преступление, закон и правосудие



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