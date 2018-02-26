В Петербурге арестован таджикистанец, готовивший теракт

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сроком на 2 месяца, до 21 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности 22 февраля задержали в Петербурге выходца из Центрально-Азиатского региона, который планировал террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан. Личность задержанного в интересах следствия не разглашалась.
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