Посольство Узбекистана в Казахстане оказывает помощь пострадавшим в ДТП

Минувшей ночью семь пассажиров автобуса доставлены в больницу города Хромтау, узбекские власти делают все необходимое
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Казахстане оказывает необходимое содействие пострадавшим в ДТП минувшей ночью в Актюбинской области.
Семь пассажиров автобуса — граждан Республики Узбекистан — получили различные травмы — их доставили в Центральную районную больницу города Хромтау. Всего в салоне автобуса находились 25 пассажиров.
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