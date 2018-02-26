Посольство Узбекистана в Казахстане оказывает помощь пострадавшим в ДТП

Минувшей ночью семь пассажиров автобуса доставлены в больницу города Хромтау, узбекские власти делают все необходимое

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Казахстане оказывает необходимое содействие пострадавшим в ДТП минувшей ночью в Актюбинской области.

© Foto: Комитет по ЧС МВД РК МВД Казахстана установило неисправность автобуса, где сгорели узбекистанцы

ДТП произошло на 810-м км автодороги Самара-Шымкент. Водитель автобуса марки Mercedes не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Семь пассажиров автобуса — граждан Республики Узбекистан — получили различные травмы — их доставили в Центральную районную больницу города Хромтау. Всего в салоне автобуса находились 25 пассажиров.