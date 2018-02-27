В Ташкенте водителей свадебного кортежа оштрафовали за опасную езду

Ролик, на кадрах которого видно, как водители нескольких машин нарушают правила и создают неудобства для других участников движения, опубликовал 25 февраля один из участников группы "Водители Ташкента (DRIVERS.UZ)" в социальной сети Facebook

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента после появления в соцсетях видео, на кадрах которого водители из свадебного кортежа лихо передвигаются по дорогам столицы, провели проверку и оштрафовали виновных в опасной езде, сообщает пресс-служба.

Ролик, на кадрах которого видно, как водители нескольких машин нарушают правила и создают неудобства для других участников движения, опубликовал 25 февраля один из участников группы "Водители Ташкента (DRIVERS.UZ)" в социальной сети Facebook. Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента установили шестерых водителей-лихачей.

"В отношении водителей вышеуказанных транспортных средств составлены протоколы об административном правонарушении", — говорится в сообщении.

Согласно статье 129 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающем угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию, влечет наложение штрафа в сумме трех минимальных размеров заработной платы (сейчас составляет 516 720 сумов).