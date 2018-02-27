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Узбекистанцев, пострадавших в ДТП под Актобе, выписали из больницы

© Sputnik/ Алексей Куденко
Происшествия
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Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 25 февраля около 20:40 на трассе Самара — Шымкент близ поселка Жазык Хромтауского района

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Всем 25 узбекистанцам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Актюбинской области, оказано содействие в возвращении на родину. Об этом пишет ИА "Жахон" со ссылкой на Посольство Узбекистана в Казахстане.

Машина скорой помощи
Sputnik / Павел Лисицын
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Всего в аварии пострадали семеро граждан республики. Они некоторое время находились в Центральной районной больнице города Хромтау, но сейчас выписаны из медучреждения. Врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.

Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 25 февраля около 20:40 на трассе Самара — Шымкент близ поселка Жазык Хромтауского района. 35-летний водитель автобуса марки Mercedes, двигаясь со стороны Актобе в направлении Хромтау, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Теги:
авария, ДТП, Казахстан, Узбекистан



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