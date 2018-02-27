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Киргизов Нуриддин награжден за спасение из горящего дома пожилой жительницы в Московской области

Узбекистанец получил награды за спасение пожилой россиянки из горящего дома

© МЧС Узбекистана
Происшествия
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Уроженец Самаркандской области Нуриддин Киргизов награжден медалью Всероссийского добровольного пожарного общества "Князь Александр Львов", почетными грамотами от главы Пушкинского муниципального района

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана Нуриддин Киргизов, спасший пожилую жительницу Московской области от пожара, награжден медалью Всероссийского добровольного пожарного общества "Князь Александр Львов", почетными грамотами от главы Пушкинского муниципального района, а также получил благодарность от начальника Пушкинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Награды Киргизову передали начальник УЧС Самаркандской области, представители хокимията Пастдаргомского района и сотрудники здравоохранения Самаркандской области.

  • Киргизов Нуриддин награжден за спасение из горящего дома пожилой жительницы в Московской области
    Киргизов Нуриддин награжден за спасение из горящего дома пожилой жительницы в Московской области
    © МЧС Узбекистана
  • Киргизов Нуриддин награжден за спасение из горящего дома пожилой жительницы в Московской области
    Киргизов Нуриддин награжден за спасение из горящего дома пожилой жительницы в Московской области
    © МЧС Узбекистана
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© МЧС Узбекистана
Киргизов Нуриддин награжден за спасение из горящего дома пожилой жительницы в Московской области

Во время пожара в поселке Софрино Московской области, случившегося 31 января 2018 года, уроженец села Чорвадор Пастдаргомского района Самаркандской области Нуриддин Киргизов, увидев охваченный огнем дом, бросился оказывать помощь пожилой гражданке России и сам пострадал в результате пожара.

Сейчас Киргизов находится на лечении в Самаркандском областном филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

 

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Теги:
МЧС Узбекистана, Россия, Награды и премии, Пожар



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