В Казани пьяный стрелок ранил троих человек, поругавшись с женой

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Пьяный житель Казани ранил из охотничьего ружья троих человек, поругавшись с женой.

Как передает РИА Новости, мужчина устроил стрельбу в одном из домов на улице Авангардной во вторник вечером, ранив троих человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Позже раненый омоновец скончался. Жизни остальных двоих пострадавших ничто не угрожает.

По информации МВД, стрелок был обезврежен, возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Убийство".

По предварительным данным МВД по Татарстану, причиной инцидента со стрельбой стал бытовой конфликт. Мужчина 1981 года рождения поругался с женой, по заявлению которой был подвергнут административному аресту на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, он взял оружие и устроил разборки с обидчиками — женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Мужчина начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию.

Прибывшим на место сотрудникам мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В квартире, куда пытался проникнуть стрелявший, кроме четверых взрослых находились трое детей.