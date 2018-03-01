Узбекский Деточкин: студент воровал автономера, отдавая деньги сиротам

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Самарканде милиционеры арестовали студента колледжа туризма и сферы бытовых услуг, который воровал автономера.
Как пишет портал stv.uz, парень оставлял на машине записку с просьбой перечислить деньги на его электронный счет, после чего возвращал автомобильные знаки обратно владельцам.
В основном молодой человек совершал преступления после полуночи.
"На допросе у следователя воришка признался, что идея с номерами с финансовой точки зрения могла бы помочь многим воспитанникам домов "Мехрибонлик", — уточняют правоохранители.
Милиция продолжает расследование этого дела.