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В операционной

Из-за ошибки врача 16-летний юноша из Ташкента погиб на операционном столе

Информационная служба Министерства здравоохранения
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (95)
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Во время операции врач-анестезиолог применил общий наркоз, из-за полученной дозы молодой человек скончался

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Жизнь 16-летнего юноши из Ташкента оборвалась на операционном столе из-за ошибки врача-анестезиолога, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Шашлык
© Flickr/ Allan Grey
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В Республиканский педиатрический научно-исследовательский центр 16 сентября 2017 года поступил несовершеннолетний Бекзод Тураходжаев с диагнозом "острый аппендицит".

Во время хирургической операции врач-анестезиолог Шерзод Турсунов применил общий наркоз. Из-за этого состояние юноши резко ухудшилось, и он скончался на операционном столе.

"Согласно заключению Судебно-медицинской экспертизы, анестезиолог, применив общий наркоз, не учел рост, вес, возможные аллергические реакции, состояние больного, диагноз хирурга, а также не обеспечил должный запас кислорода. В случае выбора другого вида наркоза медикаментозный аллергический шок на фоне бронхоспазм у больного можно было бы предотвратить", — отметил начальник управления прокуратуры Ташкента Бобир Дехканов.

Прокуратура Алмазарского района 24 ноября прошлого года возбудила по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третей статьи 116 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей).

Суд на днях вынес приговор, признав Шерзода Турсунова виновным. Ему назначено наказание сроком 3 года и 6 месяцев.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (95)
Теги:
наркоз, скончался, операция, Узбекистан



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