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Семеро человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу

В ДТП в Казахстане погибли шестеро узбекистанцев

© Лада Новости города Актау
Происшествия
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Ранее авария с участием граждан РУ произошла в Актюбинской области, тогда в ДТП пострадали семеро, к счастью, погибших не было

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Семь человек, в том числе шестеро граждан Узбекистана, погибли в четверг в ДТП в Мангистауской области Казахстана, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным пресс-службы, 1 марта в 06:00 (4:00 мск) на автомобильной дороге Актау — Бейнеу в районе селения Шетпе Мангистауского района Мангистауской области Казахстана произошло ДТП с участием автомобиля LADA Largus и грузового автомобиля Shacman, следовавшего из Актау в Бейнеуский район.

"В результате ДТП произошло возгорание автомобиля, и на месте погибло, по предварительным данным, семеро граждан, из которых шестеро являются гражданами Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.

Все погибшие узбекистанцы были из Хорезмской области. В связи с ДТП МЧС Узбекистана открыло горячую линию.

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Теги:
авария, ДТП, Казахстан, Узбекистан



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