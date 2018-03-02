Посольство Узбекистана открыло горячую линию в связи с ДТП в Казахстане

Сотрудники Департамента внутренних дел по Мангистауской области смогли установить личность шести из семи погибших

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Консульский отдел Посольства Узбекистана в Казахстане открыл горячую линию в связи с гибелью шести узбекистанцев в ДТП на автомобильной дороге Актау — Бейнеу около села Шетпе Мангистауского района, сообщает пресс-служба МИД.

По информации Департамента внутренних дел (ДВД) по Мангистауской области Казахстана, 1 марта 2018 года в 6 часов утра на автомобильной дороге Актау — Бейнеу Мангистауского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля LADA Largus и грузовика Shacman. В результате на месте погибли семь человек, из которых, по предварительным данным, шестеро являются гражданами Узбекистана.

© Лада Новости города Актау Семеро человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и ведется следствие, тела погибших доставлены в морг Центральной районной больницы Мангистауского района для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники ДВД по Мангистауской области смогли установить личность шести из семи погибших:

Аллаяров Расулбек Казыбаевич, 23.01.1981 г.р. (водитель, выходец из Хорезмской области);

Душамов Закир Куранбаевич, 07.04.1977 г.р.;

Бекназаров Мардонбек Хушнуд угли, 27.10.1995 г.р. (проживал по адресу: Хорезмская область, Багатский район, с. Найман);

Рахимов Шерзод Сапарбоевич, 07.12.1980 г.р. (проживал в Шовотском районе Хорезмской области);

Мадаминов Гайрат Розиматович, 13.10.1985 г.р.;

Валтаев Махмуджан Сапаржанович, 21.09.1995 г.р.

Один человек остается неопознанным — это некий Санжар примерно 25 лет.

Более подробную информацию можно получить на горячей линии по номерам: +77772182010, +77272910644.

Казахстан проводит необходимые процедуры для передачи останков погибших узбекской стороне.