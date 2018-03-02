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По делу Кадырова задержаны два экс-прокурора Ташкентской области

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Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (96)
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Пресс-служба прокуратуры также опровергает сведения о задержании бывшего первого заместителя прокурора столицы Мираглама Мирзаева

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Прокуратура Узбекистана сообщила о задержании по уголовному делу в отношении экс-генпрокурора Рашида Кадырова его бывших заместителей — прокуроров Ташкентской области Улугбека Суннатова и Джамшида Файзиева.

Также ведомство опровергает информацию о задержании бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи.

"В сети Интернет активно распространяется информация об уголовном деле, возбужденном в отношении экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова. Генпрокуратура разъясняет, что следственный орган вправе признать не подлежащими разглашению сведения, которые содержатся в уголовном деле", — говорится на сайте ведомства.

Такие сведения не раскрываются в целях обеспечения качественного, полного и объективного расследования, а также в целях предотвращения уничтожения следов преступления, скрытия предметов.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (96)
Теги:
уголовное дело, прокурор, Задержание, Генпрокуратура Узбекистана, Узбекистан



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