По делу Кадырова задержаны два экс-прокурора Ташкентской области

Пресс-служба прокуратуры также опровергает сведения о задержании бывшего первого заместителя прокурора столицы Мираглама Мирзаева

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Прокуратура Узбекистана сообщила о задержании по уголовному делу в отношении экс-генпрокурора Рашида Кадырова его бывших заместителей — прокуроров Ташкентской области Улугбека Суннатова и Джамшида Файзиева.

Также ведомство опровергает информацию о задержании бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи.

"В сети Интернет активно распространяется информация об уголовном деле, возбужденном в отношении экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова. Генпрокуратура разъясняет, что следственный орган вправе признать не подлежащими разглашению сведения, которые содержатся в уголовном деле", — говорится на сайте ведомства.

Такие сведения не раскрываются в целях обеспечения качественного, полного и объективного расследования, а также в целях предотвращения уничтожения следов преступления, скрытия предметов.