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Семеро человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу

Опознаны все жертвы ДТП в Казахстане

© Лада Новости города Актау
Происшествия
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Все семеро погибших были выходцами из Хорезмской области Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. МЧС Узбекистана уточнило данные о седьмом погибшем в ДТП в Казахстане, сообщается на сайте ведомства.

По информации Департамента внутренних дел (ДВД) по Мангистауской области Казахстана, 1 марта 2018 года в 6 часов утра на автомобильной дороге Актау — Бейнеу Мангистауского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля LADA Largus и грузовика Shacman. В результате на месте погибли семь человек.

Установлены личности всех семи погибших:

  • Аллаяров Расулбек Кузибоевич, 23.02.1981 (водитель);
  • Душамов Зокир Куранбоевич, 11.04.1977 г.р. (пассажир);
  • Рахимов Шерзод Сапарбоевич, 12.07.1980 г.р. (пассажир);
  • Бегназаров Мардонбек Хушнуд угли, 27.10.1995 г.р. (пассажир);
  • Мадаминов Гайрат Розматович, 13.10.1985 г.р. (пассажир);
  • Балтаев Махмуджон Сабуржан угли, 21.09.1995 г.р.(пассажир);
  • Машарипов Санжар Турдиевич, 20.06.1991 г.р. (пассажир).

Все они были выходцами из Хорезмской области Узбекистана.

Более подробную информацию можно получить на горячей линии Консульского отдела посольства Узбекистана в Казахстане по номерам +77772182010, +77272910644 или на горячей линии МЧС Узбекистана по номеру +998711471050.

Казахстан проводит необходимые процедуры для передачи останков погибших узбекской стороне.

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Теги:
МЧС Узбекистана, Хорезмская область, Казахстан, Дорожно-транспортное происшествие



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