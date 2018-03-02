Опознаны все жертвы ДТП в Казахстане

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. МЧС Узбекистана уточнило данные о седьмом погибшем в ДТП в Казахстане, сообщается на сайте ведомства.
По информации Департамента внутренних дел (ДВД) по Мангистауской области Казахстана, 1 марта 2018 года в 6 часов утра на автомобильной дороге Актау — Бейнеу Мангистауского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля LADA Largus и грузовика Shacman. В результате на месте погибли семь человек.
Установлены личности всех семи погибших:
- Аллаяров Расулбек Кузибоевич, 23.02.1981 (водитель);
- Душамов Зокир Куранбоевич, 11.04.1977 г.р. (пассажир);
- Рахимов Шерзод Сапарбоевич, 12.07.1980 г.р. (пассажир);
- Бегназаров Мардонбек Хушнуд угли, 27.10.1995 г.р. (пассажир);
- Мадаминов Гайрат Розматович, 13.10.1985 г.р. (пассажир);
- Балтаев Махмуджон Сабуржан угли, 21.09.1995 г.р.(пассажир);
- Машарипов Санжар Турдиевич, 20.06.1991 г.р. (пассажир).
Все они были выходцами из Хорезмской области Узбекистана.
Более подробную информацию можно получить на горячей линии Консульского отдела посольства Узбекистана в Казахстане по номерам +77772182010, +77272910644 или на горячей линии МЧС Узбекистана по номеру +998711471050.
Казахстан проводит необходимые процедуры для передачи останков погибших узбекской стороне.