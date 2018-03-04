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Насвай

Узбекистанец пытался привезти в Москву свыше сорока тонн насвая

CC BY-SA 4.0 / Mirzoulug'bek / Насвай
Происшествия
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Приговором гражданину Узбекистана установлено наказание - один год лишения свободы и штраф

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Акбулаке осудили узбекистанца, совершившего попытку ввоза в Россию 44 тонн насвая, сообщает пресс-служба Прокуратуры РФ.

Изделие насвай
© Подробно.UZ
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Как было установлено, летом 2016 года гражданин Узбекистана в сговоре с неустановленными лицами пытался ввезти через границу 44 тонны некурительной табачной смеси насвай.

Перевозчик планировал отправить насвай на реализацию в Москву, хотя торговля им в России запрещена законом.

Нелегальный груз в десятки тонн задержали на границе в пункте пропуска в Акбулакском районе.

Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Также с осужденного взыскано около 250 тысяч рублей на уничтожение 44 тонн запрещенного вещества.

Теги:
Москва, Россия, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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