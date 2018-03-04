Узбекистанец пытался привезти в Москву свыше сорока тонн насвая

Приговором гражданину Узбекистана установлено наказание - один год лишения свободы и штраф

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Акбулаке осудили узбекистанца, совершившего попытку ввоза в Россию 44 тонн насвая, сообщает пресс-служба Прокуратуры РФ.

Как было установлено, летом 2016 года гражданин Узбекистана в сговоре с неустановленными лицами пытался ввезти через границу 44 тонны некурительной табачной смеси насвай.

Перевозчик планировал отправить насвай на реализацию в Москву, хотя торговля им в России запрещена законом.

Нелегальный груз в десятки тонн задержали на границе в пункте пропуска в Акбулакском районе.

Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Также с осужденного взыскано около 250 тысяч рублей на уничтожение 44 тонн запрещенного вещества.