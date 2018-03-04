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Семеро человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу

Тела погибших в Казахстане узбекистанцев доставлены на родину

© Лада Новости города Актау
Происшествия
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Тела доставлены в Хорезмскую область, где проживали погибшие в ДТП граждане

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Тела всех семерых погибших в ДТП в Казахстане граждан Узбекистана в воскресенье доставлены на родину, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Семеро человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу
© Лада Новости города Актау
Опознаны все жертвы ДТП в Казахстане
"В результате совместных действий МЧС, МИД, МВД, Минздрава Республики Узбекистан и Совета министров Республики Каракалпакстан, осуществленных во взаимодействии с казахстанскими представителями, 4 марта в 11.45 (9.45 мск) тела погибших доставлены в Хорезмскую область, где проживали погибшие граждане", — говорится в сообщении.

Среди погибших — пятеро мужчин 1981, 1977, 1980, 1985 и 1991 годов рождения и двое 1995 года рождения.

Напомним, в четверг в Мангистауской области Казахстана произошло ДТП с участием автомобиля LADA Largus и грузовика Shacman, следовавшего из Актау в Бейнеуский район. В результате один из автомобилей загорелся, погибли семеро человек — граждане Узбекистана.

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Теги:
Казахстан, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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