Тела погибших в Казахстане узбекистанцев доставлены на родину

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Тела всех семерых погибших в ДТП в Казахстане граждан Узбекистана в воскресенье доставлены на родину, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Среди погибших — пятеро мужчин 1981, 1977, 1980, 1985 и 1991 годов рождения и двое 1995 года рождения.
Напомним, в четверг в Мангистауской области Казахстана произошло ДТП с участием автомобиля LADA Largus и грузовика Shacman, следовавшего из Актау в Бейнеуский район. В результате один из автомобилей загорелся, погибли семеро человек — граждане Узбекистана.