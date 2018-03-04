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ДТП, архивное фото

Автомобиль "сложился" от удара о столб в Ташкенте

CC0 / Pixabay / Hans
Происшествия
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66910

По счастливому стечению обстоятельств водители остались живы; однако они получили различные травмы, поэтому были госпитализированы

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В воскресенье, 4 марта, серьезная авария произошла в Юнусабадском районе Ташкента.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, водитель автомашины Nexia не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Cobalt.

Авария произошла на улице Шарафа Рашидова напротив "Транстехбутлаш".

По всей вероятности, столкновение было очень сильным, поскольку Nexia отлетела в столб и от удара буквально сложилась пополам.

Юнусабад ДТП
© Водители ташкента
Юнусабад ДТП

По счастливому стечению обстоятельств оба водителя — 1995 года рождения — остались живы. Однако они получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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