В Ташкенте пьяный водитель сбил инспектора ДПС

После того как водитель совершил наезд на инспектора, он столкнулся с движущимися автомобилями "Малибу" и "Матиз", а также стоящим возле дороги "Спарком"

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Ташкенте произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя, закончившееся наездом на инспектора дорожно-патрульной службы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

ДТП произошло 4 марта в 20:30 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

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"Т.Джемалядинов 1987 года рождения, проживающий на массиве Буз-2, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем "Нексия", на улице Мирзо Улугбека сбил старшего инспектора ДПС, старшего лейтенанта А.Пулатова, который нес службу на этой территории", — отметили в МВД.

После этого "Нексия" столкнулась с движущимися автомобилями "Малибу" и "Матиз", а также стоящим возле дороги "Спарком".

Старший лейтенант Пулатов был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование по данному факту.