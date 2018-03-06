В Ташкенте пьяный водитель сбил инспектора ДПС

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Ташкенте произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя, закончившееся наездом на инспектора дорожно-патрульной службы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ДТП произошло 4 марта в 20:30 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
После этого "Нексия" столкнулась с движущимися автомобилями "Малибу" и "Матиз", а также стоящим возле дороги "Спарком".
Старший лейтенант Пулатов был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование по данному факту.