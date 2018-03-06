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Трасса в Казахстане

На трассе в Казахстане снова погибли узбекистанцы

Пресс-служба "НК "КаЗАвтоЖол"
Происшествия
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Определены личности погибших граждан Узбекистана — это уроженцы Андижанской области 1978 и 1975 года рождения. Их тела находятся в морге казахстанского Актобе

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Двое граждан Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области Казахстана.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в понедельник, 5 марта, в 08:50 мск на трассе Самара — Шымкент в районе поселка Олке Актюбинской области Казахстана.

"В результате столкновения автомобилей КамАЗ и Opel Astra, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Ташкент, погибли два человека — граждане Узбекистана", — говорится в сообщении.

В результате проведенных совместных работ определены личности погибших граждан Узбекистана — это уроженцы Андижанской области 1978 и 1975 года рождения.

Семеро человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу
© Лада Новости города Актау
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Тела погибших находятся в морге казахстанского Актобе.

Соответствующие ведомства двух стран проводят работу по оповещению близких родственников погибших и доставке тел погибших на родину, отметили в МЧС.

Напомним, на прошлой неделе в Мангистауской области Казахстана произошло ДТП с участием автомобиля LADA Largus и грузовика Shacman, следовавшего из Актау в Бейнеуский район. В результате один из автомобилей загорелся, погибли семь человек — граждане Узбекистана.

В январе на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. По данным следствия, причиной происшествия стало использование в салоне заглохшего автобуса паяльной лампы для отопления.

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Теги:
Казахстан, Узбекистан, Общество



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