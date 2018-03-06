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Преступник за решеткой

Угрожавшего взорвать ташкентское метро мужчину проверят на вменяемость

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Это был не первый подобный случай со стороны Холикова. Ранее он совершил идентичный звонок 4 февраля и был задержан правоохранительными органами. Тогда ему было назначено административное наказание

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Столичный житель Дониёр Холиков, угрожавший взорвать ташкентское метро, отправлен на освидетельствование в психиатрическую больницу, сообщает корреспондент Sputnik.

Напомним, что 22 февраля Холиков позвонил в службу "1009" и пообещал взорвать метро, если его супруга в течение 20 минут не приведет к нему ребенка.

"Звонивший был оперативно задержан, даже сутки не прошли. Сейчас он находится на освидетельствовании в психиатрической больнице. Это был не первый подобный случай со стороны Холикова. Ранее он совершил идентичный звонок 4 февраля и был задержан правоохранительными органами. Тогда ему было назначено административное наказание", — рассказал заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев.

По его словам, по итогам этого освидетельствования будет принято решение — останется ли задержанный на принудительное лечение в больнице или получит административное наказание.

Телефон
© 112Ua
Мужчина обещал взорвать метро, если супруга не придет домой через 20 минут
Ранее ГУВД сообщало, что столичная жительница, совершившая ложный звонок о минировании школы-интерната, может получить наказание по статье 199 (заведомо ложный вызов специализированных служб) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Эта статья предусматривает штраф на сумму от одного до трех минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов).

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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