Угрожавшего взорвать ташкентское метро мужчину проверят на вменяемость

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Столичный житель Дониёр Холиков, угрожавший взорвать ташкентское метро, отправлен на освидетельствование в психиатрическую больницу, сообщает корреспондент Sputnik.
Напомним, что 22 февраля Холиков позвонил в службу "1009" и пообещал взорвать метро, если его супруга в течение 20 минут не приведет к нему ребенка.
"Звонивший был оперативно задержан, даже сутки не прошли. Сейчас он находится на освидетельствовании в психиатрической больнице. Это был не первый подобный случай со стороны Холикова. Ранее он совершил идентичный звонок 4 февраля и был задержан правоохранительными органами. Тогда ему было назначено административное наказание", — рассказал заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев.
По его словам, по итогам этого освидетельствования будет принято решение — останется ли задержанный на принудительное лечение в больнице или получит административное наказание.
Эта статья предусматривает штраф на сумму от одного до трех минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов).