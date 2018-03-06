В Намангане спасли новорожденную, брошенную матерью в выгребную яму

В последнее время в Узбекистане участились случаи, когда нерадивые родители пытаются избавиться от собственных детей, предлагая их купить или просто выбросив на улицу

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В правоохранительные органы обратился гражданин А.Тулашев 1993 года рождения.

Он рассказал, что обнаружил новорожденного ребенка в выгребной яме в фермерском хозяйстве "Тошлок гранд" в Наманганской области, в котором работает.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, мать ребенка Б. Холмирзаева также работает в этом фермерском хозяйстве.

"В связи с предродовыми схватками Б. Холмирзаева пошла в уборную в саду фермерского хозяйства, родившуюся девочку сбросила в выгребную яму", — говорится в сообщении.

Тулашев, услышав голос ребенка, решил проверить, в чем дело. В итоге он спас новорожденную.

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Мать и младенца доставили в центральный районный роддом.

Пресс-служба ведомства сообщает еще об одном вопиющем случае, когда мать решила избавиться от своего только что родившегося ребенка.

Так, 5 марта в Сергелийском районе гражданка Н. С. нашла оставленную за дверью в своем доме новорожденную девочку. Она сообщила об инциденте сотрудникам РУВД. В настоящее время ведется следствие.