В Намангане спасли новорожденную, брошенную матерью в выгребную яму

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В правоохранительные органы обратился гражданин А.Тулашев 1993 года рождения.
Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, мать ребенка Б. Холмирзаева также работает в этом фермерском хозяйстве.
"В связи с предродовыми схватками Б. Холмирзаева пошла в уборную в саду фермерского хозяйства, родившуюся девочку сбросила в выгребную яму", — говорится в сообщении.
Тулашев, услышав голос ребенка, решил проверить, в чем дело. В итоге он спас новорожденную.
Пресс-служба ведомства сообщает еще об одном вопиющем случае, когда мать решила избавиться от своего только что родившегося ребенка.
Так, 5 марта в Сергелийском районе гражданка Н. С. нашла оставленную за дверью в своем доме новорожденную девочку. Она сообщила об инциденте сотрудникам РУВД. В настоящее время ведется следствие.