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МВД Узбекистана объявило в розыск сына Кадырова

© pixabay
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Сын экс-генпрокурора Узбекистана 42-летний Алишер Кадыров подозревается, в частности, в вымогательстве и мошенничестве.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Сын Рашида Кадырова Алишер объявлен в розыск. Как сообщает пресс-служба МВД республики, он подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Сын экс-генпрокурора Узбекистана Алишер Кадыров, объявленный в розыск
© МВД Узбекистана
Сын экс-генпрокурора Узбекистана Алишер Кадыров, объявленный в розыск

В отношении Алишербека Кадырова 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по следующим статья Уголовного кодекса Узбекистана:

• пункт "а" части 2 статьи 165 — вымогательство, совершенное повторно или опасным рецидивистом;
• пункт "а" части 3 статьи 165 — вымогательство в особо крупном размере;
• пункт "а" части 3 статьи 168 — мошенничество в крупном размере;
• пункт "а" части 4 статьи 168 — мошенничество в особо крупном размере.

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© Sputnik/ Виталий Белоусов
В Узбекистане задержан бывший генпрокурор
Напомним, в конце февраля Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Рашида Кадырова.

Его обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении властью и должностными полномочиями и получении взятки.

23 февраля он был задержан.

Рашид Кадыров занимал пост генерального прокурора Узбекистана на протяжении 15 лет — с 2000 по 2015 год. В последние два года работал судьей в Конституционном суде.




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