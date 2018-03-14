Обвиняемый вину не признал, его подельники также отказываются от причастности к совершению преступления, все трое были задержаны после беспорядков во время митинга в мае 2012 года на Болотной площади
Гражданин Узбекистана пытался перевести родственникам 187 тысяч рублей, среди которых была обнаружена фальшивая купюра. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что копил эти деньги несколько месяцев
По версии следствия, злоумышленник вместе со своим сообщником изготовили фальшивые сумы в Казахстане и ввезли их в Узбекистан
В Узбекистане к 15 годам лишения свободы приговорили участника бандформирований в Сирии, причастного к подготовке теракта в России.
Во время расследования была найдена мать убитого ребенка, которая родила его дома 28 февраля, а после задушила одеждой
Наркотики попали на территорию Узбекистана контрабандой из Афганистана
На прошедших выходных молодой человек бросился защищать незнакомую девушку, на которую напали собаки, во время драки с животными он погиб. Через несколько месяцев он должен был стать папой
Самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla следовал по маршруту Дакка — Катманду
Злоумышленницу задержали правоохранители, ведется предварительное следствие
Правоохранители Узбекистана задержали гражданку Казахстана по подозрению в организации торговли женщинами для занятия проституцией.
Вертолет выполнял частный полет, организованный для проведения фотосъемки
Убийство произошло после празднования Международного женского дня
Молодой кулинар решил самостоятельно испечь кекс по "амстердамскому" рецепту, что стало причиной отравления его родителей
Губернатор Калифорнии подтвердил гибель трех заложников в доме для ветеранов
Аферистка из Узбекистана обещала помочь жительнице Каракола, но обманным путем завладела ее личными вещами и скрылась. Подозреваемая задержана. Сейчас проверяется причастность женщины и ее возможных сообщников к другим преступлениям.
Сын экс-генпрокурора Узбекистана 42-летний Алишер Кадыров подозревается, в частности, в вымогательстве и мошенничестве
Самолет столкнулся с землей в пятистах метрах от взлетно-посадочной полосы. Минобороны уточняет, что огневого воздействия на самолет не было, продолжается изучение всех версий произошедшего
В последнее время в Узбекистане участились случаи, когда нерадивые родители пытаются избавиться от собственных детей, предлагая их купить или просто выбросив на улицу
Это был не первый подобный случай со стороны Холикова. Ранее он совершил идентичный звонок 4 февраля и был задержан правоохранительными органами. Тогда ему было назначено административное наказание
Определены личности погибших граждан Узбекистана — это уроженцы Андижанской области 1978 и 1975 года рождения. Их тела находятся в морге казахстанского Актобе