01:29 14 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск

Происшествия

Загрузить ещё

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Сбор труппы в МХТ им Чехова
Воспоминания живут вечность: лучшие роли Олега Табакова в фотографиях
Как из мяса девяти лошадей приготовили тонну бешбармака — вкусное видео
Для тонны бешбармака понадобилось мясо девяти лошадей
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Как вы относитесь к снижению максимальной скорости движения в Ташкенте?
  • Отлично, ДТП в Ташкенте станет меньше
    27.2% (43)
  • Теперь придется тратить больше времени на дорогу
    1.3% (2)
  • Надо начинать с культуры вождения и поведения пешеходов, а не с ограничений
    43.7% (69)
  • Лучше бы дороги отремонтировали, чем скорость ограничивать
    27.8% (44)
Проголосовали: 158
Все опросы
Все опросы