В Нью-Йорке рухнул вертолет: погибли двое

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Руководство Нью-Йорка заявило, что после падения вертолета три человека находятся в критическом состоянии в больнице.

По данным Fox News, вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер 11 марта вечером.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на американских правоохранителей, на борту воздушного судна были шесть человек. Два человека погибли. Пилот вертолета смог выбраться самостоятельно и сейчас госпитализирован.

По словам комиссара полиции Джеймса О'Нила, вертолет выполнял частный полет, организованный для проведения фотосъемки.