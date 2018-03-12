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Наручники, одетые на женщину

В Узбекистане арестовали гражданку Казахстана, вербовавшую проституток

© Flickr/ houstondwiPhotos mp
Происшествия
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116931

Уроженке Казахстана грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали гражданку Казахстана по подозрению в организации торговли женщинами для занятия проституцией, сообщается на сайте следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным департамента, в УВД Сырдарьинской области Узбекистана поступило от местной жительницы заявление о том, что к ней обратились гражданка Казахстана 1975 года рождения и ее сообщник, уроженец Узбекистана, с предложением получать до двух тысяч долларов в месяц за занятия проституцией за границей.

Женщина в наручниках
Sputnik / Павел Лисицын
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"При проведении оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел на таможенном посту "Сырдарья" на территории Сырдарьинской области при попытке незаконного пересечения границы были задержаны подозреваемые граждане", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми по предварительному сговору группой лиц, с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Узбекистан", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

По оценке ОБСЕ, Узбекистан является страной происхождения и транзита в области торговли женщинами, мужчинами и детьми для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.

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Теги:
секс-рабство, МВД Узбекистана, Казахстан, Узбекистан



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