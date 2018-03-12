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Нож в руке

В Сырдарьинской области пьяная девушка зарезала мать

CC0 / pixabay
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (99)
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Злоумышленницу задержали правоохранители, ведется предварительное следствие

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В городе Янгиере Сырдарьинской области пьяная девушка зарезала мать. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.

"Ранее судимая гражданка М.К., находясь у себя дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшего скандала нанесла матери Л.Г. ножевое ранение в область шеи", — говорится в сообщении.

В результате пострадавшая скончалась на месте.

Нож в руке
CC0 / Pixabay
В Ташкенте душевнобольная девушка зарезала студента
Злоумышленницу задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется предварительное следствие.

Ранее в Ташкенте душевнобольная девушка зарезала студента, 20-летний юноша умер на месте происшествия.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (99)

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Теги:
Убийство, Сырдарьинская область



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