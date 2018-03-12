В Сырдарьинской области пьяная девушка зарезала мать

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Молодой человек из Узбекистана погиб, спасая незнакомку от бродячих собак На прошедших выходных молодой человек бросился защищать незнакомую девушку, на которую напали собаки, во время драки с животными он погиб. Через несколько месяцев он должен был стать папой 304

Жителей Ташкента попросят приглядывать за соседями Начальник ГУВД столицы призвал население активнее звонить по телефону "102" и не бояться сообщать о каких-либо ситуациях, даже если человек не уверен, совершается преступление или нет 272