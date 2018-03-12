В Сырдарьинской области пьяная девушка зарезала мать

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В городе Янгиере Сырдарьинской области пьяная девушка зарезала мать. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.
"Ранее судимая гражданка М.К., находясь у себя дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшего скандала нанесла матери Л.Г. ножевое ранение в область шеи", — говорится в сообщении.
В результате пострадавшая скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется предварительное следствие.
Ранее в Ташкенте душевнобольная девушка зарезала студента, 20-летний юноша умер на месте происшествия.