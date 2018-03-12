20:16 12 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Злая собака

Молодой человек из Узбекистана погиб, спасая незнакомку от бродячих собак

Nicholas Kamm / AFP
Происшествия
Получить короткую ссылку
30412

На прошедших выходных молодой человек бросился защищать незнакомую девушку, на которую напали собаки, во время драки с животными он погиб. Через несколько месяцев он должен был стать папой

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Музыкант Юрий Лоза сообщил, что его племянница беременна от мужчины, которого загрызли собаки в подмосковной Истре.

Нож в руке
CC0 / pixabay
В Сырдарьинской области пьяная девушка зарезала мать
"Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но когда узнаешь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее. Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека", — написал на своей странице в Facebook музыкант.

Накануне пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на 26-летнюю девушку под Истрой. На помощь ей бросился совершенно незнакомый молодой человек, который погиб во время схватки. Олег Шушунов переехал с семьей в Россию 4 года назад из Узбекистана.

Как уточнили в ГСУ, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района, в местную больницу поступила женщина с аналогичными ранами. В настоящее время проводится комплекс поисковых мер с участием сотрудников службы по отлову животных, отметили в подмосковном СК.

Теги:
собаки, погиб, Истра, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В ходе широкомасштабных учений проводится передислокация войск
    Перегруппировка

    В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Есть что обсудить

    Высшему руководству России и Беларуси предстоит серьезно обсудить и проанализировать ряд вопросов после президентских выборов в России.

  • Секретарь совбеза Мухамед Килба
    Абсурдная инспекция

    Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба назвал абсурдными планы США с помощью Грузии проинспектировать абхазскую территорию с воздуха.

  • Роберт Кочарян
    Не пойду!

    Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Вернись, я оплачу!

    В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.

  • Трубы для Северного потока, архивное фото
    Лозунги бессилья

    Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.

  • Фермеры распылили сухое молоко, архивное фото
    Дает корова молоко

    Почему только половина производимого в Молдове молока отправляется на переработку, а число коров медленно, но постоянно снижается?

  • Труба для Северного потока - 2
    Я это вам не подпишу!

    Почему подписи спикера Эстонского парламента нет под совместным заявлением стран Балтии и Польши против строительства "Северного потока-2"?

  • Гурам Карсанов
    Авто от президента

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Перспективное такси
Ноу-хау от советских дизайнеров: задумки, опередившие время
Владимир Путин о Крыме: Да вы что, с ума сошли, что ли?
Реакция Путина на возвращение Крыма Украине: "Да вы с ума сошли?"
ОРЗ
Жизнь без простуды, или Как победить ОРЗ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054