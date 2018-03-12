Молодой человек из Узбекистана погиб, спасая незнакомку от бродячих собак

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Музыкант Юрий Лоза сообщил, что его племянница беременна от мужчины, которого загрызли собаки в подмосковной Истре.Facebook музыкант.
Накануне пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на 26-летнюю девушку под Истрой. На помощь ей бросился совершенно незнакомый молодой человек, который погиб во время схватки. Олег Шушунов переехал с семьей в Россию 4 года назад из Узбекистана.
Как уточнили в ГСУ, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района, в местную больницу поступила женщина с аналогичными ранами. В настоящее время проводится комплекс поисковых мер с участием сотрудников службы по отлову животных, отметили в подмосковном СК.