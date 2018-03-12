Афганистанец пытался продать в Узбекистане более 20 кг опиума

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Сурхандарьинском районе оперативники задержали гражданина Афганистана при попытке сбыть более 20 кг опия, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Главным управлением уголовного розыска МВД совместно с подразделениями Национальной гвардии и Пограничных войск СНБ Республики Узбекистан в ходе проведения в Термезском районе Сурхандарьинской области широкомасштабных оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Исламской Республики Афганистан Мухаммадсодик Рузигелди угли 1983 года рождения при попытке продажи 20 кг 342 гр. наркотического средства "опий", — говорится в сообщении.
Изъятые наркотики попали на территорию Узбекистана контрабандой из Афганистана.