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Учащаяся ПТУ задушила младенца и выбросила в канал

© Flickr/ Jordan Gillespie
Происшествия
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Во время расследования была найдена мать убитого ребенка, которая родила его дома 28 февраля, а после задушила одеждой

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Кизирикском районе Сурхандарьинской области в канале было найдено тело новорожденного ребенка с куском ткани на шее, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Судмедэкспертами было установлено, что ребенок скончался от удушья.

Автомобиль Следственного комитета (СК) РФ
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Узбекистанка выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный бак
В ходе расследования оперативниками была найдена биологическая мать убитого ребенка. Ей оказалась молодая девушка — учащаяся профессионального колледжа. Как выяснилось, девушка родила ребенка дома предположительно 28 февраля в своем доме. Никому не сказав об этом, она задушила младенца одеждой, после чего тело выбросила в канал.

В управлении по связям с общественностью и СМИ МВД сообщили, что девушка задержана. В настоящее время ведется следствие.

Теги:
младенец, Убийство, Сурхандарьинская область, Узбекистан



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