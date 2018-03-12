Учащаяся ПТУ задушила младенца и выбросила в канал

В ходе расследования оперативниками была найдена биологическая мать убитого ребенка. Ей оказалась молодая девушка — учащаяся профессионального колледжа. Как выяснилось, девушка родила ребенка дома предположительно 28 февраля в своем доме. Никому не сказав об этом, она задушила младенца одеждой, после чего тело выбросила в канал.
В управлении по связям с общественностью и СМИ МВД сообщили, что девушка задержана. В настоящее время ведется следствие.
Соглашения о поставках сухофруктов, напитков, кондитерских изделий и другой пищевой продукции планируется подписать по итогам престижной региональной международной выставки Food Expo Greece 2018 в Афинах. Республику на ней представляли 30 субъектов малого и среднего бизнеса.